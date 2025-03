Djokovic é eliminado por holandês na estreia do Masters 1000 de Indian Wells

O sérvio Novak Djokovic foi eliminado na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, neste sábado. Ex-número 1 do mundo e atual sétimo colocado, ele foi derrotado pelo holandês Botic van de Zandschulp, 85º do ranking, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.

Cinco vezes campeão em Indian Wells, Djokovic, de 37 anos, não faz uma boa temporada. São sete vitórias e três derrotas. Sua melhor campanha neste ano foi a semifinal do Aberto da Austrália, onde abandonou por lesão muscular na coxa.

Botic, de 29 anos, entrou na chave principal como lucky-loser. Seu próximo adversário em Indian Wells será o argentino Francisco Cerúndolo, 26º do ranking, que derrotou o norte-americano Mackenzie McDonald por 4/6, 7/6 (7-3) e 6/1.