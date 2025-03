Diretoria do Santos celebra sucesso e ajuda da base no profissional: "Superando as expectativas"

Os Meninos da Vila estão enchendo o Santos de orgulho neste começo de ano. O clube está contando com a ajuda dos garotos formados nas categorias de base para desempenhar um bom papel no Campeonato Paulista. A equipe está na semifinal do torneio e encara o Corinthians neste domingo.

Um dos principais símbolos da virada de chave do Alvinegro Praiano na temporada, aliás, é Gabriel Bontempo. O meio-campista foi promovido à equipe profissional depois da disputa da Copinha e virou titular recentemente. Até aqui, o atleta de 20 anos atuou em 10 das 12 partidas no Estadual, sendo cinco entre os 11 iniciais.

Em 2025, 16 atletas com idade sub-20 participaram frequentemente de treinamentos com o time principal. São eles: Coulibaly, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Hyan, João Alencar, João Fernandes, JP Chermont, Juninho, Kevyson, Luca Meirelles, Mateus Xavier, Miguelito, Nadson, Rafael Freitas, Souza e Vinícius Lira. 12 deles estão inscritos no Paulista.

"Extremamente feliz com o desempenho dos meninos. São frutos que começam a ser colhidos por uma gestão que está apenas iniciando seu segundo ano, que ainda tem muito a trabalhar para evoluir e que busca construir processos que qualifiquem o desenvolvimento desses meninos, investindo na formação integral dos atletas. Foi criado o Departamento Humano, integrado por Pedagogia, Serviço Social e Psicologia, cujo objetivo é acolher e aproximar as famílias dos atletas ao Clube, olhando não só para a formação do atleta, mas do ser humano", disse Gustavo Ferreira, coordenador das categorias de base do Santos.

"Um dos resultados mais expressivos foi os 100% de aprovação escolar de nossos atletas em 2024, a criação dos Departamentos Técnico, Metodológico, Performance, Desenvolvimento Individual, de Mercado, entre outros, que buscam trabalhar o desenvolvimento esportivo dos atletas de maneira integral e transdisciplinar. Também foram adotadas medidas jurídicas e administrativas como contratos de produtividade esportiva e social, que buscam premiar os atletas que se desenvolvem esportivamente e socialmente com, por exemplo, reajustes pautados em diplomas em 2° língua, ingresso em universidade, etc.", ampliou..

O ídolo santista Léo, responsável pela transição de atletas da base ao profissional, exaltou o trabalho da atual gestão.

"Esse trabalho vem sendo feito desde o ano passado, tanto é que Souza, Jair, Chermont, Hyan, Enzo Monteiro, Villarreal, Mateus Xavier, Miguelito, todos esses jogadores tiveram oportunidade e sempre estiveram no radar e esse trabalho vem sendo feito desde o início. A gente sempre assiste aos jogos, sempre com integrantes do profissional indo na base, em contato com Quaresma, Gustavo e Rodrigão (coordenador técnico da base santista)", declarou Léo.

"O trabalho do Gustavo e do Rodrigão dispensa comentários, principalmente, dentro desse contexto. A base existe para revelar. É lógico que, com títulos, a coisa fica mais fácil, mas a função da base é revelar. Nesse aspecto, nosso trabalho está superando todas as expectativas possíveis para esses meninos poderem desempenhar o melhor deles dentro de campo", completou o ex-lateral esquerdo.

José Renato Quaresma, diretor do futebol de base no Peixe, destacou o sentimento de dever cumprido ao ver a promoção de cada atleta formado nas categorias de base.

"O grande objetivo da base é formar cidadãos e atletas competentes que cheguem ao profissional. Os atletas demonstram sua capacidade nas categorias na base, mas logicamente são muito mais vistos, mais valorizados quando chegam ao profissional e podem desempenhar. É fundamental esse trabalho de estar sempre conversando com os atletas, vendo como está o desenvolvimento mental, físico e, principalmente, a qualidade técnica", disse Quaresma.

"Quando você dá esse apoio e melhora as condições humanas, eles têm capacidade de fazer tudo que eles fazem de uma forma natural, com o menor peso possível. Quando a gente faz todo esse trabalho e vê esses meninos chegando no time profissional com qualificação, porque aprenderam mais parte tática, aprenderam mais desenvolvimento de campo, a gente fica muito contente não só por um trabalho de grupo mas pelo trabalho do Clube e principalmente por eles", finalizou.

Com ajuda dos Meninos da Vila, portanto, o Santos encara o Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão.