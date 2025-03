Corinthians x Santos: veja informações e prováveis escalações da semifinal do Paulistão

O Campeonato Paulista tem um grande clássico pela frente. Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Estadual.

As duas equipes chegam em momentos distintos para o clássico alvinegro. O Santos vive boa fase e conta com Neymar ganhando cada vez mais ritmo. Já o Corinthians chega pressionado após a dura derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na terceira fase da Libertadores.

Antes de perder para o Barcelona-EQU, porém, o Timão ostentava uma série de 11 jogos sem perder, com sete vitórias e quatro empates no período. Nas quartas de final do Estadual, o Timão venceu por 2 a 0 o Mirassol, com gols de Romero e Memphis Depay.

Para enfrentar o Santos, Ramón espera ter à disposição o volante José Martínez. O venezuelano ficou de fora do confronto no Equador devido a um desconforto no joelho direito, mas não preocupa a comissão técnica e mira se recuperar a tempo da decisão.

Além do venezuelano, o Corinthians tem outros dois jogadores no departamento médico: Raniele e Igor Coronado. O primeiro, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, vem se recuperando bem e também pode ficar à disposição. Já o segundo trata uma contusão na coxa direita e ainda deve seguir como desfalque.

AMIGOS ? ADVERSÁRIOS!

Memphis e Neymar se encontrarão novamente no Paulistão Sicredi, agora em clima de DECISÃO! ? Quem leva a melhor? #PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/GuRujS5abq ? Paulistão (@Paulistao) March 7, 2025

Por conta da necessidade da vitória, o treinador argentino deve mandar força máxima a campo. A tendência é que ele mantenha a formação dos últimos jogos.

O Santos, por outro lado, vem de uma grande sequência de vitórias na temporada. Já são quatro triunfos consecutivos contra Água Santa (3 a 1), Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0). Além disso, o time parece estar cada vez mais encaixado, tanto no ataque como na defesa.

O técnico Pedro Caixinha poderá contar praticamente com força máxima. A tendência, assim, é que o treinador mantenha a base da escalação que tem obtido bons resultados nas últimas rodadas do Paulistão, com Neymar como a principal estrela.

Os únicos desfalques do Alvinegro Praiano para clássico já são velhos conhecidos. Seguem entregues ao departamento médico os laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), o volante Zé Rafael (recuperação de cirurgia na coluna) e o meia Hyan (lesão no joelho direito).

O último encontro entre as equipes terminou com vitória corintiana. Com Yuri Alberto decisivo, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, ainda pela fase de grupos do Estadual.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X SANTOS

Data: 09 de março de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima



VAR: Adriano de Assis Miranda

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Alex Santana (José Martínez), Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.



Técnico: Pedro Caixinha