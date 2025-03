Corinthians pode ter retornos no sistema defensivo em decisão contra Santos

O Corinthians pode ter dois importantes retornos no clássico contra o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, no próximo domingo.

Volantes perto de voltar em clássico

Os volantes José Martínez e Raniele passarão por uma avaliação antes do treino da manhã deste sábado para saber se possuem ou não condições de jogo para o clássico.

Martínez é o que tem mais chances de ir ao jogo, após sofrer um desconforto na articulação do joelho direito. O jogador sentiu o incômodo durante a semana e ficou fora da derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na última quarta-feira.

A expectativa também é boa pela volta de Raniele, mas pelo grau da lesão do volante, no bíceps femoral da coxa direita, pode ser que ele só esteja pronto para o jogo de volta contra a equipe equatoriana. Raniele se machucou no dia 19 de fevereiro, na estreia do Timão pela pré-Libertadores — empate por 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela.

O possível retorno da dupla é visto como reforço para a defesa no Clássico Alvinegro. Martínez e Raniele ajudaram a "anular" Neymar na partida pela fase de grupos do estadual. Concorrentes na posição de primeiro volante, eles atuaram juntos na vitória do Corinthians por 2 a 1, com Raniele centralizado e Martínez deslocado pelo lado direito. Como consequência, o camisa 10 do Peixe praticamente não criou chances.

Em 16 partidas na temporada, o Corinthians foi vazado 19 vezes. O desempenho do sistema defensivo preocupa o técnico Ramón Díaz para a semifinal deste domingo, principalmente pela ascensão que vive a equipe santista. Desde a derrota para o Timão, o Santos engatou quatro vitórias, balançou as redes 11 vezes e foi vazado apenas uma.