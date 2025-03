Corinthians leva vantagem sobre o Santos em últimos mata-matas; relembre

Corinthians e Santos se enfrentam nesta segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Timão espera conquistar a classificação e ampliar a vantagem recente em mata-matas contra o rival praiano.

O clube do Parque São Jorge levou a melhor em quatro dos últimos cinco encontros com o Peixe em jogos eliminatórios. Os confrontos ocorreram de 2012 a 2022.

O primeiro deles talvez tenha sido o mais importante para o time corintiano. Em 2012, as equipes se enfrentaram pela semifinal da Libertadores, conquistada pelo próprio Corinthians. Após vitória do clube da capital na ida por 1 a 0, os times empataram em 1 a 1 o jogo de volta. Assim, o Timão se classificou pela primeira vez à final do torneio sul-americano.

No ano seguinte, o Corinthians voltou a superar o Santos, dessa vez na final do Paulista. O Timão venceu o jogo de ida por 2 a 1, empatou em 1 a 1 na volta e se sagrou campeão em cima do rival.

O troco do Peixe veio dois anos depois. Em 2015, o Santos eliminou o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe da Vila Belmiro venceu os dois jogos, o primeiro por 2 a 0 e o segundo por 2 a 1. A classificação foi a única da equipe sobre o Corinthians no período.

O Alvinegro Paulista voltou a superar o Praiano em 2019, na semifinal do Paulista. O Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas perdeu de 1 a 0 na volta. Nas penalidades, o Timão fez 7 a 6 e levou a melhor. O confronto, inclusive, foi o último entre as equipes na semi do Estadual.

Por fim, a classificação mais recente do Corinthians em cima do Santos aconteceu em 2022. O time corintiano não tomou conhecimento do rival e venceu o jogo de ida por 4 a 0. O Peixe até tentou e superou o Timão na volta por 1 a 0, mas o placar não adiantou para a equipe da Baixada Santista, que acabou eliminada.