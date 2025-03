Conmebol dá uma semana para Cerro Porteño responder denuncia de racismo

A Conmebol deu uma semana para o Cerro Porteño contestar a denúncia do Palmeiras pelo caso de racismo contra o atacante Luighi, ocorrido na última quinta-feira pela Copa Libertadores Sub-20.

"O processo está aberto na unidade disciplinar", apontou um porta-voz da confederação à AFP.

Luighi levou uma cusparada na vitória por 3 a 0 sobre o Cerro, denunciou xingamento de "macaco" ao árbitro da partida e chorou no banco de reservas. O atacante chorou novamente na entrevista pós-jogo, quando falou do ocorrido.

Depois do episódio, a Conmebol divulgou um comunicado no qual ressaltou que "rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo" e anunciou que as "medidas disciplinares apropriadas serão implementadas".

A diretoria do Cerro Porteño também se pronunciou e repudiou o incidente, mas o Palmeiras pediu a exclusão do clube paraguaio da competição. O clube paraguaio enviou, inclusive, uma carta para a presidente Leila Pereira.

"Nós vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, para que o racista, para que os criminosos sejam punidos de uma forma exemplar. Inclusive, nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição", disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Cerro é reincidente

O Cerro Porteño deverá identificar os autores das ofensas racistas, além de se comprometer a realizar campanhas contra o racismo em todos os seus jogos futuros, entre outras obrigações estabelecidas pelo regulamento.

Por ser reincidente, o clube está exposto a uma multa de até US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões na cotação atual).

A Conmebol já aplicou uma multa de US$ 100 mil (R$ 576 mil) ao Cerro Porteño em 22 de julho de 2022 por uma denúncia apresentada também pelo Palmeiras após o jogo de oitavas de final da Libertadores disputado um mês antes em Assunção.