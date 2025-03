Com Vitor Roque em campo, Palmeiras treina finalização de olho no Choque-Rei

O Palmeiras segue a sua preparação para enfrentar o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Neste sábado, o técnico Abel Ferreira comandou mais um treino na Academia de Futebol.

Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e fizeram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com objetivos específicos determinados pela comissão técnica.

Na sequência, houve uma atividade com três times - dois no gramado e um fora - de sete componentes cada. Por fim, alguns atletas aperfeiçoaram cruzamentos e finalizações.

O atacante Vitor Roque treinou normalmente e deve ficar à disposição de Abel Ferreira. O lateral esquerdo Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez, que foram desfalques nas quartas de final do Estadual por conta de lesões na coxa direita e esquerda, respectivamente, também devem ser novidades.

Por outro lado, seguem como baixas o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito) e o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita).

O Palmeiras volta a treinar na manhã deste domingo. O clássico está marcado para segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Verdão avançou à semifinal do Estadual depois de vencer o São Bernardo, por 3 a 0, com gols de Estêvão (duas vezes) e Flaco López, no Estádio 1° de Maio. Enquanto isso, o São Paulo passou pelo Novorizontino, por 1 a 0, no Morumbis.