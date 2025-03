Com apenas 2 gols nos últimos 6 Choques-Reis, São Paulo vê dificuldades contra o Palmeiras

Para avançar à final do Paulistão, o São Paulo tem pela frente um difícil desafio. O Tricolor Paulista enfrenta o Palmeiras, de Abel Ferreira, às 21h35 (de Brasília) da próxima segunda-feira (10). O time comandado por Luis Zubeldía precisa contornar um retrospecto ofensivo recente ruim contra o rival para assegurar um bom resultado no Allianz Parque.

Nos últimos seis Choques-Reis, o São Paulo anotou apenas dois gols. Além disso, a equipe não conseguiu triunfar em nenhuma das últimas seis vezes contra o Palmeiras - são três empates e duas derrotas.

O São Paulo foi às redes no Choque-Rei no empate em 1 a 1 pelo Paulista de 2024 e na partida do segundo turno do último Campeonato Brasileiro, quando perdeu por 2 a 1. Os gols do São Paulo foram marcados por Alisson e Luciano, respectivamente.

No período, inclusive, o São Paulo foi vazado oito vezes - cinco apenas no confronto pelo segundo turno do Brasileiro de 2023, quando o Palmeiras não tomou conhecimento e goleou por 5 a 0.