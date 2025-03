Cerro envia carta a Leila e acionará a polícia por racismo contra Luighi

O Cerro Porteño enviou, na última sexta-feira, uma carta para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para se desculpar pelo caso de racismo contra o atacante Luighi. O clube paraguaio informou ainda que pedirá a ajuda da Polícia Nacional e do Ministério Público para identificar os responsáveis pelo episódio.

O que aconteceu

O Cerro se comprometeu a punir os envolvidos, caso sejam sócios, e também pedir que os torcedores sejam proibidos de frequentar estádios no Paraguai. Luighi levou uma cusparada, denunciou xingamento de "macaco" ao árbitro da partida e chorou no banco de reservas.

Solicitaremos a cooperação da Polícia Nacional, do Ministério do Interior e o Ministério Público para conhecer imediatamente sua identidade. Uma vez identificados, pediremos sua imediata inclusão no Registro Nacional de Eventos Esportivos (RENAED) a fim de que nunca mais entrem no nosso estádio e em nenhum outro estádio do Paraguai. Trecho de carta do Cerro Porteño à Leila Pereira

O clube paraguaio ainda se desculpou pelo "lamentável, repudiável e triste" comportamento dos torcedores. O Cerro destacou ainda que o episódio "não reflete o pensamento, sentimento e forma de ver do verdadeiro torcedor".

Expressamos nossas mais sinceras desculpas pelo lamentável, repudiável e triste comportamento de certas pessoas que se encontravam nas arquibancadas. [...] Em especial, queremos expressar e estender nossas desculpas aos jogadores Luighi e Figueiredo. [...] Sinceramente acreditamos que nada que possamos escrever pode apagar os vergonhosos atos de racismo perpetrados por estes desajustados sociais. Trecho de carta do Cerro Porteño a Leila Pereira

Leila quer exclusão do Cerro

Vamos solicitar exclusão do Cerro [Porteño] da competição [Libertadores sub-20], porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas e torcedores. [...] Lutaremos para punições extremamente sérias e aos clubes que são coniventes. Nós vamos tomar providência com os nossos advogados, estamos em contato com o advogado da CBF e estamos em contato com a Conmebol para eles tomarem providências sérias. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na última sexta-feira

Não vou descansar enquanto as pessoas não forem punidas. Que o torcedor tenha certeza de que a presidente vai chegar a todas as instâncias para punir tanto aqueles que atacaram nosso funcionário no interior de São Paulo quanto o Cerro Porteño e os criminosos cometeram crime.

A CBF também pediu a punição dos torcedores e a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores sub-20. A entidade enviou a denúncia à Conmebol. O documento de 29 páginas cobra tolerância zero contra atos discriminatórios e exige severa punição esportiva aos torcedores e ao clube paraguaio.

Presidente da Fifa se manifestou