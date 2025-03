Campeão do TUF 32, Mairon Santos estreia com vitória controversa no UFC

Vencedor da 32ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', Mairon Santos estreou com o pé direito no UFC. Neste sábado, pelo card preliminar da edição 313 do Ultimate, o peso-pena (66 kg) brasileiro levou a melhor sobre Francis Marshall na decisão dividida dos juízes.

O triunfo, entretanto, não veio sem um toque de polêmica. Boa parte do público e dos fãs nas redes sociais pontuou a vitória do americano no combate. Esta, porém, não foi a avaliação de dois dos três juízes laterais.

Os juízes Chris Lee e David Lethaby deram a vitória para Mairon, que, na visão dos profissionais, venceu os dois últimos rounds da disputa contra Marshall no UFC 313. Já o jurado Derek Cleary viu a superioridade do americano nos três assaltos do combate. Ao final, o triunfo foi adicionado ao cartel do jovem lutador brasileiro, apesar da controvérsia na avaliação dos juízes.

A luta

Marshall começou melhor na luta. Muito veloz, o americano conectou os melhores golpes nos primeiros dois minutos de combate. Mais estático, Mairon encontrou dificuldade de impor seu jogo no primeiro round, tendo nos chutes baixos seu principal ataque. Restando menos de um minuto para o fim do período, um potente cruzado de esquerda do americano levou o brasileiro à flashdown e, por pouco, Marshall não terminou o serviço no chão, com duros golpes na cabeça do estreante.

O panorama seguiu o mesmo no segundo round, com Marshall se movimentando muito e, com muita velocidade, aplicando os melhores golpes. O brasileiro continuou com dificuldade para soltar seu jogo, parecendo estar uma rotação abaixo do rival. Mais para o fim da etapa, o americano ainda mostrou um pouco da sua luta agarrada, aplicando uma boa queda e dominando a pegada no solo e na grade. Mais um assalto favorável a Francis Marshall.

Alertado pelo seu corner da necessidade de apertar o ritmo para vencer, Mairon voltou para o terceiro round com mais senso de urgência. Mesmo com mais volume e eficácia nos ataques, o brasileiro ainda sofreu com alguns contra-golpes do adversário, visivelmente mais rápido. Novamente no minuto final do período, Marshall levou o duelo para o chão para tentar acabar com qualquer esperança do campeão do TUF 32.