Bruno Henrique busca marca histórica pelo Fla diante de vítima predileta

Do UOL, no Rio de Janeiro

Bruno Henrique tem no Vasco sua vítima predileta com a camisa do Flamengo. Com o gol que deu a vitória por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, ele chegou a 10 sobre o rival e ficou a um de chegar ao seu centésimo pelo Rubro-Negro.

O que aconteceu

E é justamente contra o Cruzmaltino que o atacante volta a campo hoje, às 17h45, no Maracanã. O duelo vale vaga na decisão do Estadual, e o Fla pode perder por até um gol de diferença.

Bruno Henrique está confirmado no time titular e tenta ampliar o retrospecto no clássico. No jogo de ida, no Nilton Santos, o golaço feito no segundo tempo foi questionado pelo vascaíno Vegetti, que avaliou que o rubro-negro "chutou mal", algo que ele contestou.

Ele (Vegetti) é atacante, sabe que a gente ali na frente tem que ter calma, olhar o goleiro e finalizar. Foi onde eu fui feliz. Olhei o (Léo) Jardim adiantado, não tinha nenhum marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol

Bruno Henrique, na ocasião, à TV Globo

Ultrapassou Gabigol como carrasco dos clássicos cariocas

O gol no primeiro jogo ainda o fez ultrapassar Gabigol como maior carrasco dos clássicos cariocas no século 21. Bruno Henrique soma 21 bolas nas redes diante de Botafogo, Fluminense e Vasco. Além dos dez gols no Cruzmaltino, ele fez sete no Tricolor e quatro no Alvinegro. No âmbito nacional, Athletico-PR, Corinthians e São Paulo aparecem na lista das maiores vítimas.

As principais vítimas de Bruno Henrique

Vasco - 10 gols

Athletico-PR - 8 gols

Botafogo - 7 gols

Corinthians - 6 gols

São Paulo - 6 gols

Fluminense - 4 gols