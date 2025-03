Bayern leva virada do Bochum, mas mantém vantagem de 8 pontos na liderança do Alemão

O Bayern de Munique sofreu uma virada por 3 a 2 para o Bochum, neste sábado, na Allianz Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A partida foi marcada por um primeiro tempo dominado pelo time bávaro, que abriu 2 a 0, mas acabou sofrendo a virada após a expulsão de Palhinha. Apesar da derrota, o time de Vincent Kompany manteve a vantagem de oito pontos para o vice-líder Bayer Leverkusen, que também foi surpreendido.

O Bayer Leverkusen conheceu sua segunda derrota no Campeonato Alemão, após ser derrotado por 2 a 0 pelo Werder Bremen. Com isso, o Bayern segue na liderança, com 61 pontos, enquanto os comandados de Xabi Alonso permanecem com 53. Já o Bochum, apesar da vitória, segue na zona de rebaixamento, com 20, enquanto o Werder Bremen, com a vitória, chegou a 33 pontos e segue no meio da tabela.

O jogo parecia tranquilo para o Bayern de Munique, que, aos 28 minutos, já vencia por 2 a 0, com dois gols de Guerreiro. No entanto, o time desperdiçou uma grande chance de ampliar o placar, quando Gnabry perdeu um pênalti. A partir de então, o Bochum começou a reagir.

Aos 31, Medic diminuiu a diferença e, mais tarde, o Bayern sofreu um golpe ainda maior com a expulsão de Palhinha, que deixou a equipe com um jogador a menos para o restante da partida.

Com a vantagem numérica, o Bochum não perdeu tempo e, no segundo tempo, empatou o jogo com Sissoko logo aos 12 minutos. Para piorar a situação do Bayern, Beto virou o jogo para os visitantes aos 26, completando a virada. Apesar das tentativas do Bayern, com Harry Kane e outros jogadores tentando reagir, o time não conseguiu evitar a derrota.

Já o Leverkusen também teve um sábado complicado. Em casa, foi derrotado pelo Werder Bremen por 2 a 0, com gols de Schmid e Njinmah. A derrota foi ainda mais dolorosa para o time de Xabi Alonso, que tinha a oportunidade de diminuir a diferença para o Bayern

Na parte de baixo da tabela, o Borussia Dortmund, que ocupa a 10ª posição, também teve um revés. O time perdeu por 1 a 0 para o Augsburg, que está na 11ª colocação. Já o Wolfsburg empatou por 1 a 1 com o St. Pauli, que está em 15º lugar, enquanto Kiel, em 19º, empatou com o Stuttgart, 8º, por 2 a 2.