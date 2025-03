Através de carta, Cerro Porteño pede desculpas ao Palmeiras e promete banir autor de gestos racistas

O Cerro Porteño, do Paraguai, pediu desculpas ao Palmeiras pelo episódio de racismo contra o jogador Luighi, no confronto entre as duas equipes pela Copa Libertadores sub-20, na última quinta-feira. Em carta, o clube paraguaio ainda prometeu que vai banir o autor das ofensas.

"Expressamos nossas mais sinceras desculpas pelo lamentável, repreensível e triste comportamento de certas pessoas que se encontravam nas tribunas, no jogo disputado no dia de ontem (quinta-feira) entre as equipes sub-20 de Palmeiras e Cerro Porteño, no Estádio Gunther Vogel. Em especial, queremos expressar e estender nossas desculpas aos jogadores Luighi e Figueiredo. Acreditamos sinceramente que nada do que escrevermos poderá apagar os vergonhosos atos de racismo perpetrados por estes desajustados", escreveu o Cerro Porteño.

O documento foi enviado diretamente à presidente Leila Pereira e foi divulgado inicialmente pelo jornal paraguaio ACB Color.

?Até quando o futebol vai admitir isso??#SomosSociedade e seguimos juntos nesta luta, Luighi! ?? pic.twitter.com/sGkz5XfWcD ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025

Durante a vitória do Palmeiras sobre a equipe paraguaia, por 3 a 0, Luighi e Figueiredo foram alvos de ofensas racistas por parte de torcedores nas arquibancadas do Estádio Gunther Vogel, no Paraguai. Torcedores do Cerro Porteño imitaram um macaco e deram cusparada em direção a Luighi, que deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida.

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), juntamente com o Palmeiras, solicitou a punição dos torcedores e a exclusão do Cerro Porteño, do Paraguai, da Libertadores sub-20. A CBF encaminhou um documento de 29 páginas aos presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Tomaremos todas as ações pertinentes para identificar os responsáveis ??e submetê-los a um seminário administrativo caso se comprove que são associados do clube. Para isso, solicitaremos a colaboração da Polícia Nacional, do Ministério do Interior e do Ministério Público para conhecermos sua identidade.



Da mesma forma, uma vez identificados, solicitaremos sua inclusão imediata no Registro Nacional de Eventos Esportivos (RENAED) para que nunca mais entrem em nosso estádio ou em qualquer outro estádio do Paraguai", garantiu o Cerro Porteño.

Já classificado às semifinais da Libertadores sub-20, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 19 horas (de Brasília), quando enfrenta o Independente del Valle, do Equador, pela terceira rodada da fase de grupos, no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai.

Confira o comunicado completo do Cerro Portenõ

"Da nossa consideração,

Em nome do Clube Cerro Porteño do Paraguai, nos dirigimos respeitosamente a você (Leila Pereira) e, por seu intermédio, às demais autoridades do Clube Palmeiras, aos jogadores e a todos os seus torcedores, para afirmar o seguinte:

Da mesma forma, queremos expressar que estes comportamentos não refletem o pensamento, o sentimento ou a maneira de ser do verdadeiro torcedor do Clube Cerro Porteño e nem de seus dirigentes, e colidem frontalmente com os princípios e valores que defendemos e protegemos no Cerro Porteño, que são o respeito, o compromisso, a tolerância, a empatia e a justiça, entre outros.

Infelizmente, esta ação manchou a jornada desportiva, na qual também participaram os nossos meninos, da nossa equipe sub-20. Meninos que têm os mesmos sonhos, desejos e esperanças dos outros jovens atletas da sua idade e que, acima de tudo, não tiveram absolutamente nada a ver com estas pessoas.

Saiba que, a partir do Clube Cerro Porteño, tomaremos todas as ações pertinentes para identificar os responsáveis ??e submetê-los a um seminário administrativo caso se comprove que são associados do clube. Para isso, solicitaremos a colaboração da Polícia Nacional, do Ministério do Interior e do Ministério Público para conhecermos sua identidade.



