Atlético-MG conta com falha do goleiro, atropela América-MG e encaminha título do Mineiro

Neste sábado, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebeu o América-MG no Mineirão e goleou por 4 a 0. O primeiro gol foi marcado contra, pelo goleiro do América, enquanto Lyanco (2) e Rony ampliaram.

Com o triunfo, o Galo poderá perder por até três gols que ainda conquista a taça. Do outro lado, o América terá que vencer por cinco tentos de diferença. Em caso de triunfo por quatro, o título será decidido nos pênaltis.

O novo confronto está marcado para o próximo sábado, novamente às 16h30 (de Brasília), no Estádio Independência.

O placar foi aberto logo aos dois minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Jory. O lateral Guilherme Arana cruzou forte e o arqueiro tentou agarrar, mas deixou passar por baixo das pernas.

Já aos 41, Lyanco ampliou. Gustavo Scarpa soltou para o companheiro, que invadiu a área e finalizou para o fundo das redes.

O zagueiro apareceu novamente, desta vez aos três do segundo tempo, para ampliar. Gabriel Menino cruzou para o defensor. Assim, ele não desperdiçou e anotou um bonito gol de cabeça.

Rony, aos 19 minutos, fechou com goleada. Após passe de Rubens, o atacante invadiu a área e, cara a cara com o goleiro, finalizou no alto.