Após derrota polêmica na estreia, Carlos Leal atropela rival no UFC 313

Depois de sofrer uma derrota polêmica, por pontos, em sua estreia no Ultimate, para Rinat Fakhretdinov, em outubro do ano passado, Carlos Leal entrou no octógono do UFC 313 determinado a não deixar a decisão de sua segunda luta na liga nas mãos dos juízes. Assim, com uma blitz ainda no primeiro round, o meio-médio (77 kg) brasileiro atropelou o experiente Alex Morono, vencendo por nocaute técnico.

Com o resultado, o ex-lutador da PFL conquistou sua primeira vitória no UFC - ou a segunda, na opinião do próprio. Isso porque na entrevista pós-luta, Carlos Leal afirmou com todas as letras que ainda se sente invicto no octógono do Ultimate, já que, em sua visão, a derrota para Fakretdinov, na decisão dos juízes, não deveria ser levada em conta.

A luta

Combinando força e técnica, Leal dominou as ações desde o começo da luta contra Morono. Acuado, o americano tentava revidar, mas Carlos parecia focado na missão de conquistar seu primeiro triunfo na liga. Com boa variação e muita contundência nos golpes, o brasileiro encurralou o adversário e obrigou o árbitro central a encerrar o combate ainda no primeiro assalto, restando pouco menos de um minuto para o fim dos cinco minutos iniciais.

Confira os resultados do UFC 313:

Carlos Leal venceu Alex Morono por nocaute técnico;

Mairon Santos venceu Francis Marshall por decisão dividida dos juízes;

Ozzy Diaz venceu Djorden Santos por decisão unânime dos juízes.