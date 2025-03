Goleiro leva pancada assustadora, apaga e é expulso no mesmo lance; assista

O goleiro Antonio Sivera, do Alavés, viveu momentos de apreensão durante o jogo contra o Villarreal, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Sivera levou uma joelhada no rosto. O goleiro saiu para tentar evitar a finalização de Ayoze Pérez e acabou se chocando com o atacante.

O camisa 1 caiu apagado no gramado. Ele foi prontamente atendido pelos médicos, mas ficou cerca de 10 minutos deitado até conseguir se levantar. Ele deixou o gramado andando.

Sivera foi expulso. O goleiro tocou com a mão na bola fora da área quando tentou travar o chute de Ayoze Pérez. O lance foi checado pelo VAR, que recomendou a revisão ao árbitro — ele concordou em expulsar o camisa 1.

O goleiro precisou fazer uma pequena cirurgia. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais sem detalhar qual foi o procedimento realizado, mas é possível ver curativos na região do maxilar.

Obrigado a todos pelas mensagens. Já passei pela sala de cirurgia e está tudo bem. Obrigado, equipe, por esse esforço tão grande para somar os três pontos. Não vamos nos render! Antonio Sivera, no Instagram

O Alavés conseguiu uma vitória heroica. Com dois jogadores a menos — o meio-campista Blanco também foi expulso —, a equipe conseguiu segurar o placar de 1 a 0 e saiu vencedora.

O resultado ajudou na luta contra o rebaixamento. O Alavés chegou aos 26 pontos, assumiu a 18ª colocação e está apenas um atrás do Leganés, primeiro time fora do Z3. O Villarreal permaneceu com 44, no quinto lugar.

Veja o momento