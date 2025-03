Atlético-MG aproveita frango, expulsão, amassa América e fica perto do hexa

O Atlético-MG goleou o América-MG por 4 a 0, neste sábado, no Mineirão, e ficou mais perto de conquistar o hexa no Campeonato Mineiro.



Jori fez contra, em falha bizarra, para abrir o placar. Lyanco (duas vezes) e Rony aumentaram para o Galo após expulsão de Cauan Barros.



Os times se reencontram no próximo sábado para o jogo que decidirá o vencedor do campeonato. A partida de volta será disputada na Arena Independência, às 16h30. O América precisa vencer por quatro gols de diferença para ter chances.

Como foi o jogo

O Atlético-MG controlou grande parte do primeiro tempo e abriu o placar aos sete minutos, após um erro do goleiro Jori, que falhou ao tentar segurar um cruzamento rasteiro de Guilherme Arana, deixando a bola passar entre as pernas. A situação do América-MG se agravou aos 22 minutos, quando Cauan Barros recebeu cartão vermelho por atingir Cuello com um tapa. O Galo aproveitou a vantagem numérica e ampliou o marcador aos 40 minutos, com Lyanco, consolidando a superioridade no jogo.

O Atlético continuou indo pra cima no segundo tempo. Lyanco apareceu livre dentro da área para marcar o segundo dele de cabeça. Rony ainda transformou o placar em goleada para praticamente sacramentar o título do Galo.

Gols e destaques

1 a 0. Aos 8 minutos, o goleiro Jori, do América-MG, protagonizou uma falha bizarra após um cruzamento da esquerda de Guilherme Arana. Ao tentar encaixar a bola, não conseguiu segurar e a viu passar entre suas pernas, entrando lentamente no gol. Apesar do erro do goleiro, a arbitragem creditou o gol a Arana.

Jori, goleiro do América-MG, falhou durante jogo contra o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Jori defende. O lateral voltou a aparecer pouco depois, desta vez sem marcação dentro da pequena área. Ele dominou e finalizou, mas Jori defendeu com o peito, e a defesa americana afastou no rebote.

Expulsão no América-MG. Aos 22 minutos, a situação do América-MG piorou quando Cauan Barros acertou um tapa no rosto de Cuello e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Vinícius Gomes do Amaral. Em resposta, o técnico William Batista fez sua primeira substituição, trocando o zagueiro Adyson por Júlio.

2 a 0. Aos 41, Lyanco apareceu livre na área e, após passe de Scarpa, chutou rasteiro por entre as pernas de Jori, ampliando para 2 a 0.

3 a 0. No início do segundo tempo, o zagueiro brilhou novamente, cabeceando sozinho na área para marcar o terceiro gol do jogo.

4 a 0. A goleada foi consolidada com um belo lance de velocidade aos 19 minutos: Rubens fez um lançamento preciso para Rony, que entrou na área e finalizou forte para fazer 4 a 0. Nos minutos finais, Rony quase marcou novamente ao se esticar para finalizar dentro da área, mas a bola bateu na trave.

Ficha técnica

ATLÉTICO MINEIRO 4 x 0 AMÉRICA MINEIRO

Data e horário: 8 de março de 2025, às 16:30

Local: Mineirão - Belo Horizonte

Competição: Campeonato Mineiro (ida da final)

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeira da Costa.

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Cuello (CAM)

Cartões vermelhos: Cauan Barros(AME)

Gols: Guilherme Arana (CAM), Lyanco (CAM), Rony (CAM)



Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rubens e Rony. Técnico: Cuca.



América Mineiro: Jori ; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Elizari; Adyson, Fabinho e Renato Marques. Técnico: William Batista.