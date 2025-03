Alex Sandro, do Flamengo, sai em defesa de Luighi após caso de racismo

Alex Sandro, lateral esquerdo do Flamengo, foi mais uma figura do futebol brasileiro a demonstrar solidariedade com o caso de Luighi Santos. O jogador da base do Palmeiras foi vítima de racismo em jogo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores sub-20.

O que aconteceu

Perguntado sobre a situação do jovem palmeirense, Alex Sandro usou palavras duras contra o racismo. Segundo o lateral do Flamengo, o caso não foi isolado e deve ser tratado de maneira severa, a fim de que não aconteça novamente.

O experiente atleta rubro-negro ainda citou que, por muitas vezes, o exemplo vem dos pais e precisa ser cortado pela raiz. Já no fim do pronunciamento, Alex Sandro passou uma mensagem de igualdade e se solidarizou com Luighi.

Isso é uma coisa que nem deveria ser discutida, não deveria existir. E não é só no Brasil, é em todo mundo. Na liga portuguesa, liga italiana. É muito leviano. Às vezes pais fazem com os filhos do lado, e os filhos aprendem com os pais. Racismo não deveria existir, isso precisa acabar. Somos todos iguais.

Alex Sandro já comentou, em entrevista ao jornal 'A Bola', de Portugal, que sofreu racismo quando esteve na Europa. O defensor atuou por mais de dez anos nos gramados do Velho Continente e passou por gigantes como Porto e Juventus.

No Brasil e em Portugal também aconteceu tantas vezes comigo? É verdade que me deixa triste, é violento, mas vivo a vida sem pensar nisso

Alex Sandro voltou de lesão neste sábado, em jogo que marcou a classificação do Flamengo para a final do Carioca. O veterano entrou aos 19 minutos da etapa complementar, na vaga de Varela, e viu os rubro-negros confirmarem a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã.