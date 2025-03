Zverev perde para Griekspoor em jogo de três horas e cai na estreia em Indian Wells

Alexander Zverev, principal cabeça de chave do Maters 1000 de Indian Wells, protagonizou a primeira grande zebra desta sexta-feira ao ser derrotado logo na sua estreia para o holandês Tallon Griekspoor, número 43 do ranking, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4) em uma batalha de pouco mais de três horas.

Segundo colocado na lista da ATP, o alemão desperdiçou uma oportunidade valiosa de diminuir a distância para Top One da relação, Jannik Sinner, que está fora do circuito cumprindo suspensão. Esta foi apenas a segunda vitória do holandês Griekspoor sobre Zverev em oito confrontos.

Após a surpreendente vitória, o holandês terá pela frente, na próxima rodada, o francês Giovanni Perricard, de apenas 21 anos que ocupa o 30º posto. Ele superou o húngaro Fabian Maroszan que sofreu uma contusão no tornozelo e teve de abandonar a disputa.

O jogo, que teve um primeiro set muito equilibrado, contou apenas com uma quebra de serviço. Apostando em uma estratégia bem calculada, Zverev cedeu apenas cinco pontos no saque, escapou de dois break-points e definiu a vitória por 6/4 para abrir vantagem.

Na volta à quadra, Griekspoor surgiu mais agressivo, trabalhou bem os golpes e logo abriu 3 a 0. Ele sustentou a vantagem até 5 a 3, mas permitiu a reação do número dois do mundo, que ganhou três games seguidos e abriu vantagem. Sem conseguir fechar o segundo set, o favorito viu a partida ir para o tiebreak. Mais concentrado e jogando como franco atirador, o holandês foi mais seguro nas devoluções e igualou o confronto em sets: 1 a 1.

A terceira e decisiva parcial foi igualmente tensa e equilibrada. Com quebras logo no início, os dois tenistas passaram a trabalhar mais a bola. O holandês obteve uma quebra no 11º game, mas voltou a vacilar e o duelo voltou a ser decidido no tiebreak. Menos desgastado que o alemão, Griekspoor ganhou a parcial decisiva e sacramentou a inesperada vitória sobre Zverev.

Também pela rodada desta sexta-feira, o francês Ugo Humbert (19º) venceu o japonês Kei Nishikori (76º) por 6/4 e 6/3. No duelo entre americanos, Tommy Paul (11º) levou a melhor sobre Tristan Boyer (117º) ao ganhar o jogo por 2 sets a 0, 6/3 e 6/1. O argentino Mariano Navone (63º) fez uma disputa dura contra Learner Tien (68º) e bateu o rival em sets diretos por 7/5 e 6/4.