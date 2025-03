Zubeldía busca conquistar primeira vitória contra o Palmeiras pelo São Paulo

São Paulo e Palmeiras duelam na segunda-feira por uma vaga na final do Campeonato Paulista. Técnico do Tricolor Paulista, Luis Zubeldía ainda não conseguiu vencer o rival.

Desde que chegou ao São Paulo, em abril do ano passado, o treinador argentino enfrentou o Verdão três vezes e não conseguiu conquistar nenhuma vitória. Foram dois empates e uma derrota contra o time alviverde.

O primeiro encontro do comandante pelo São Paulo contra o Palmeiras foi justamente seu primeiro clássico à frente do cargo. O Choque-Rei, válido pelo Campeonato Brasileiro e disputado no Morumbis, terminou empatado sem gols.

? Quinta-feira de treino com foco total na semifinal do Paulistão! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/zDQ4BAIyzr ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 6, 2025

No segundo turno do mesmo Brasileirão veio a primeira e, até o momento, única derrota para o rival. O Tricolor Paulista perdeu de 2 a 1 no Allianz Parque, com direito a gol de Flaco López no apagar das luzes para garantir a vitória do Palmeiras.

O último embate entre o treinador são-paulino e o Verdão foi válido pela atual edição do Paulista. Novamente na casa palmeirense, as equipes ficaram no empate em 0 a 0, em clássico com poucas emoções.

Zubeldía ainda soma mais um duelo contra o Palmeiras, mas não como técnico do Tricolor e sim do Cerro Porteño-PAR. Em 2018, pela ida das oitavas de final da Libertadores, o técnico argentino perdeu para o time da Barra Funda por 2 a 0, em Assunção, no Paraguai. Borja marcou os dois gols da vitória palmeirense.

Portanto, o técnico são-paulino mira vencer o Palmeiras pela primeira vez na carreira. O Choque-Rei está marcado para esta segunda-feira, no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília).