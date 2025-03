Wanderson chega ao Cruzeiro e vê grandeza do clube como estímulo: 'Responsabilidade grande'

Único reforço pedido pelo técnico Léo Jardim, o atacante Wanderson, de 30 anos, foi apresentado nesta sexta-feira pelo Cruzeiro e assinou um vínculo até 2027. Contratado junto ao Internacional, o atacante vem treinando na Toca da Raposa II desde a semana passada e comentou sobre a transferência para o futebol mineiro.

"Não tive tempo de pensar, mas a escolha foi muito fácil. Quando o projeto foi apresentado, fiquei satisfeito. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, mas eu sei da grandeza do Cruzeiro e espero poder contribuir dentro de campo", destacou.

Wanderson chega em um momento de instabilidade no clube, que ficou fora das finais do Campeonato Mineiro, e vive um início de trabalho sob o comando do técnico Léo Jardim. Apesar do cenário de incerteza, ele garante estar preparado.

"É uma torcida que apoia muito e que cobra bastante também. Mas é normal pela grandeza do clube. Já joguei aqui no Mineirão, mas foi contra, e hoje estou muito feliz de poder defender essa camisa aqui. Creio que a gente vai construir uma linda história que é o que todos nós queremos", afirmou.

A coletiva teve uma atração a mais enquanto o Wanderson dava entrevista. Wamberto, pai do atleta, dividiu as atenções com o filho quando começou a falar de sua carreira como jogador de futebol profissional. Com passagem pela Europa, ele disse que o filho, quando criança, era pupilo de Ibrahimovic, seu companheiro de time no Ajax.

"Quando acabava o treino, o Ibra ia ver o Wanderson brincar com os outros meninos. Era gordinho e pequeno e partia para cima. Ele (Ibrahimovic) ia para o campo apreciar os dribles do Wanderson. Esse talento permaneceu", afirmou o pai orgulhoso.

Fora das finais do Estadual, o Cruzeiro volta a jogar agora somente na abertura do Campeonato Brasileiro. A equipe azul faz a sua estreia no torneio nacional em Belo Horizonte, no fim de março, e vai receber a equipe do Mirassol.