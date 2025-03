Vitória x Atlético de Alagoinhas: prováveis escalações e veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Baian

Na tarde deste sábado, o Vitória irá receber o Atlético de Alagoinhas, no Estádio do Barradão, em Salvador-BA. O jogo é válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Baiano e começa às 18h (de Brasília).

O jogo poderá ser acompanhado pelo TVE Bahia (TV Aberta), YouTube da TVE Bahia e pelo YouTube do Vitória.

PARTIDA DE IDA

No primeiro jogo entre as equipes, o Vitória goleou por 4 a 0, conquistando uma vantagem confortável mirando a vaga na final do Baiano.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Osvaldo.



Técnico: Thiago Carpini

Atlético de Alagoinhas: Giovani; Davisson, Matheus Souza, Lucas Sales e Anderson Santos; Menezes, Lucas Lucena, Esquerdinha e Felipe Cardoso; Michael e Kauã Gomes.



Técnico: Agnaldo Liz

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Bruno Nogueira Prado, que terá Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Ledes José Coutinho Neto como assistentes. O VAR será controlado por Rodrigo Nunes de Sá.