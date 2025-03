Vitor Roque explica breve passagem pelo Barcelona e quer recuperar confiança no Palmeiras: "Feliz aqui"

O atacante Vitor Roque quer reconquistar sua confiança no Palmeiras depois de ter uma breve passagem na Europa. O Verdão foi buscar seu novo camisa 9 no Barcelona, que não estava contando com ele, já que havia sido emprestado ao Real Betis. O jogador de 20 anos explicou o que pode ter contribuído para sua rápida passagem no Velho Continente.

Diretor esportivo da equipe da Catalunha, Deco, recentemente, opinou que o "timing" para a chegada de Vitor Roque ao Barcelona pode ter sido um dos fatores para não ter dado tudo certo. O atacante concordou com essa visão, mas enfatizou que nunca faltou dedicação.

"Até o Deco falou recentemente pode ter sido o timing. Tinha acabado de voltar de uma lesão, fiquei de férias um mês, cheguei lá e não estava 100%, às vezes com dor, tanto que contratei um preparador físico e um fisioterapeuta por fora para me ajudar nisso. Talvez pode ter sido isso e outros motivos, mas agora estou feliz aqui no Palmeiras, reconquistar minha confiança que é o mais importante", disse.

"Nunca faltou garra ou dedicação, as vezes coisas técnicas não saíam como queria, mas dentro de campo nunca faltou determinação, nada e tampouco vai faltar", seguiu o camisa 9.

Vitor Roque foi comprado pelo Barcelona em 2023, enquanto defendia o Athletico-PR. Inicialmente, sua ida à Espanha estava prevista para acontecer no meio de 2024, contudo, o time espanhol entrou em acordo com o Furacão e conseguiu antecipar a chegada do "Tigrinho". Na ocasião, o atacante havia acabado de se recuperar de lesão no tornozelo.

No futebol brasileiro, Vitor Roque destacou-se e quer repetir o feito no Palmeiras. Pelo time paranaense, disputou 81 jogos, marcou 28 gols e deu dez assistências. Enquanto no Barcelona, entrou em campo em 16 oportunidades e balançou a rede duas vezes. No Betis, anotou sete tentos em 33 partidas.

Com chance de estreia, Vitor Roque se prepara com o restante do elenco do Palmeiras para a disputa da semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo. A bola rola nesta quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.