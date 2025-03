Vitor Roque diz que estreia depende de Abel e rejeita rótulo de mais caro

Vitor Roque foi anunciado como o novo camisa 9 do Palmeiras, e já se colocou à disposição para o jogo decisivo contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (10), pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O atacante de 20 anos fez seu terceiro treino pelo novo clube nesta sexta-feira.

O que ele disse

Vinha jogando, vinha treinando. E pouco a pouco vai indo no ritmo aqui também. E sobre jogar, só depende do Abel (risos). Vitor Roque, em sua apresentação como novo jogador do Palmeiras na Academia de Futebol.

Veja outras falas de Vitor Roque

Reforço mais caro da história do futebol brasileiro: "Não procuro ficar pensando muito nisso, sobre contratação mais cara ou o que tenho que fazer, resolver. Temos um elenco muito qualificado que, com certeza, cada um vai ajudar um pouquinho para ajudar o Palmeiras. Sim, faço coach mental, me ajuda bastante. É algo que é importante fazer, como gerir as suas emoções. E estou muito feliz de estar aqui".

Sonho de seleção brasileira: "Com certeza, a seleção brasileira é um sonho, não só meu, creio que de todos os atletas. Primeiro eu tô focado aqui no Palmeiras, procurar ajudar o Marcos também. e fazer meu trabalho bem feito e o máximo fazer uma vocação. Se Deus quiser ser recompensado com alguma coisa. E sobre a música, essa resenha foi... estava lá e sempre escutava a música e... um pouco pesada, um pouco pesada. Escutava na resenha e casou com o meu apelido".

Passagem frustrante pelo futebol europeu: "Talvez, até o Deco também tinha falado em uma entrevista recente, talvez pode ter sido o time, eu tinha acabado de voltar de uma lesão, fiquei um mês de férias, cheguei lá, não estava 100% com o fisioterapeuta por fora, fiz um pouco com dor, tanto que eu contratei um preparador físico também para me ajudar nisso. E talvez pode ter sido isso e por outros N motivos. E agora eu tô muito feliz de estar aqui no Palmeiras. Reconquistar minha confiança, que é o mais importante".

Responsabilidade de ser o camisa 9 do Palmeiras: "Estou muito feliz de estar aqui no Palmeiras e, claro, quando eu cheguei LÁ tomei um susto porque eu vi o jogador pelo videogame e estar junto com ele meio que tomei um choque, né? E estar aqui, sou muito jovem ainda, procuro aprender o máximo com vários jogadores experientes. Também tem muitos jovens que às vezes espelham e procuro passar um pouco da minha experiência também".

Comparações com Endrick: "Eu acho que quem faz as comparações é sempre a mídia. Sempre tenta criar uma rivalidade que não tem entre nós. Que sempre fomos amigos, companheiros, independente de time diferente. E ele fez a história dele aqui, fico muito feliz por ele estar caminhando ali. E espero fazer a minha história aqui e ajudar meus companheiros"