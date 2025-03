Vitor Roque diz que data de estreia depende de Abel e explica escolha pelo Palmeiras: "Era sim ou sim"

Vitor Roque foi apresentado oficialmente como novo reforço do Palmeiras nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. O jogador, que estava emprestado ao Real Betis pelo Barcelona antes de chegar ao Verdão comentou sobre as difíceis negociações, que chegou a ser suspensa em determinado momento. Ele revelou que desde o primeiro contato com o clube brasileiro, a resposta era "sim".

"Estou muito feliz por estar aqui, agradecer ao Palmeiras, à presidente e todos da instituição. Estou muito feliz desde meu primeiro dia aqui. Foi uma negociação difícil, foram dias nervosos, ansiosos, sem saber se ia ou não ia. La Liga dava ok ou não e graças a Deus deu tudo certo e minha vontade sempre era 'sim ou sim' desde que apareceu o Palmeiras", disse.

"Quando vem um contato do Palmeiras é difícil falar não. E, falando em Palmeiras, tudo é possível para uma futura transição a Europa. Voltei com a consciência tranquila que estou focado aqui, procuro fazer o melhor, ajudar meus companheiros e fazer a torcida feliz", seguiu.

Vitor Roque chega para ser o camisa 9 do Palmeiras. Nesta movimentação, ele assume o número que estava antes com Felipe Anderson. O meia-atacante, por sua vez, fica com a 7, enquanto Paulinho volta a vestir a 10, que ficou vaga após saída de Rony. Roque não vê pressão em assumir o número de referência no ataque, e espera levar da melhor forma.

"Não procuro levar isso como pressão, mas como motivação para trabalhar mais e mais para ajudar meus companheiro,



é um orgulho vestir essa camisa do Palmeiras, ainda mais a 9 e estou muito feliz", revelou.

Vitor Roque comentou sobre as primeiras ligações que teve com o técnico Abel Ferreira antes de sua efetiva chegada ao Palmeiras. O treinador revelou recentemente que havia lhe dito de algo que estava "engasgado" que era a Libertadores de 2022, na qual o Athletico-PR, de Vitor Roque, na época, eliminou o Verdão na semifinal. Vestindo o Verde dessa vez, Vitor Roque almeja conquista de títulos para "limpar a barra" com o treinador.

"Por mais que não pareça, estou nervoso, sou muito tímido, mas dentro de campo é outra coisa. Na minha primeira ligação com ele, o Abel brincou comigo e agora vestindo a camisa do Palmeiras, procuro ajudar o máximo e se possível consagrar com um título. Estou muito feliz, tenho certeza que vou aprender mais e mais, aprendi sobre a formação que ele gosta de jogar e certeza que vou aprender ainda mais com ele", contou.

Vitor Roque está inscrito no Campeonato Paulista e já pode ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, pela semifinal do Estadual. A bola rola nesta segunda-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. O atacante disse estar pronto e sua utilização ou não só depende de Abel Ferreira.

"Vinha jogando, treinando e pouco a pouco vou entrando no ritmo e sobre jogar, só depende do Abel", finalizou.