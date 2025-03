Vitor Roque assume a camisa 9 do Palmeiras e outros dois jogadores mudam de numeração; confira

O atacante Vitor Roque foi apresentado como novo reforço do Palmeiras nesta sexta-feira. O atleta de 20 anos assume a camisa de número 9 do Verdão, que antes estava com o meia-atacante Felipe Anderson.

"Seja muito bem-vindo. Olha ai meus torcedores, aqui está o nosso 9. Agora, parem de me pedir o 9", brincou Leila Pereira no início da apresentação do atacante.

A numeração utilizada pelo meia até então foi escolhida por votação da torcida palmeirense em sua chegada. O jogador ex-Lazio agora fica com a número 7, que nem foi estreada por Paulinho. Em sua apresentação, assumiu o número, que ficou vago após a saída de Dudu.

Uma surpresa increíble pros meus craques! ? A numeração do #MaiorCampeãoDoBrasil tá atualizada e a TV Palmeiras Sportingbet mostra quais serão os mantos que Paulinho, Felipe Anderson e Vitor Roque vestirão na temporada ? ? https://t.co/raK5WeTkyP pic.twitter.com/DFktDmjI7a ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025

"Tinha um carinho muito grande pela 9, foi a torcida que escolheu. Mas me identifico muito com a 7, por tudo que fiz lá na Lazio. Fico feliz por esse novo número e esse novo capítulo da minha carreira", disse Felipe Anderson.

Paulinho, que ainda nem sequer estreou, assume a 10. Na chegada do atleta, esse número ainda estava ocupado e sendo utilizado por Rony, que pouco depois acabou sendo vendido ao Atlético-MG.

Assim, Paulinho terá chance de já estrear com a 10 depois de se recuperar da lesão. Ele passou por uma cirurgia para correção de uma lesão na perna direita, em dezembro, e desde então está em processo de recuperação. Ele vem progredindo e chegou a fazer trabalhos já no gramado com bola.

"Fui muito feliz usando esse número no meu último clube e me identifico bastante. A 10 é a 10 em qualquer lugar, muito importante, com muita responsabilidade e estou honrado por isso.

Vitor Roque, que agora já sabe qual número vestirá em sua passagem pelo Verdão, vive a expectativa de estrear pelo Palmeiras. Ele chegou ao clube na última semana, está inscrito no Campeonato Paulista e pode ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, pela semifinal. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.