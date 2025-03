Vítima de Poatan, Jamahal Hill aposta em vitória de Ankalaev no UFC 313

Jamahal Hill parece ter se tornado o principal desafeto de Alex Pereira desde que o brasileiro subiu para a divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate, principalmente após ter sido nocauteado por 'Poatan' no ano passado. Talvez por esse motivo, ao analisar a próxima disputa envolvendo o striker paulista, que acontece neste sábado (8), no UFC 313, 'Sweet Dreams' - como o americano é conhecido - apontou o adversário de seu rival, o russo Magomed Ankalaev, como favorito.

Em vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Jamahal Hill apostou na vitória de Magomed Ankalaev sobre Alex Poatan no UFC 313. Apesar de reconhecer o poder de nocaute do atual campeão dos meio-pesados, na opinião do americano, o desafiante russo possui mais armas para sair vitorioso do embate deste sábado, válido pelo cinturão até 93 kg do Ultimate.

"Eu sei que vou receber ódio por isso, mas eu recebo ódio de qualquer maneira: f***-se vocês todos. Eu vou provavelmente com Magomed. Eu tenho um pressentimento. Sinto que ele tem mais ferramentas para vencer. Obviamente, Alex tem aquele poder de nocaute com um golpe só. Se ele te pegar, ele pode te eliminar, mas eu acredito que Magomed também tem isso. Ele tem a velocidade, a paciência para contra-atacar", destacou Jamahal Hill.

Frustração como combustível

Outro fator que o ex-campeão da categoria parece levar em consideração na hora de indicar Ankalaev como favorito para a luta principal do UFC 313 é a experiência prévia do russo em disputas de título na entidade. Vale lembrar que Magomed teve sua primeira tentativa de conquistar o cinturão até 93 kg da liga frustrada ao empatar com Jan Blachowicz, em dezembro de 2022. Sendo assim, Sweet Dreams entende que a frustração do passado pode servir como combustível para o desafiante neste sábado.

"Ele já esteve nessa posição antes e deixou o título escapar de suas mãos uma vez. Acredito que ele estará muito mais focado, e acredito que, no final das contas, ele tem mais maneiras de vencer", finalizou.

Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan coloca seu cinturão em jogo contra Magomed Ankalaev, primeiro colocado no ranking da categoria, neste sábado, na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Por sua vez, Jamahal Hill - ex-detentor do título até 93 kg da liga - vive momento delicado, vindo de duas derrotas seguidas, uma delas para Poatan, que o fizeram cair para o 4º lugar no top 15 e, consequentemente, se afastar de uma nova oportunidade de recuperar o trono da divisão.