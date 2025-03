Vinicius Júnior sai em defesa do Luighi após caso de racismo: "até quando Conmebol?"

Através de seu Instagram, o atacante Vinicius Júnior saiu em defesa do jovem Luighi, de apenas 18 anos, que foi vítima de racismo em jogo da Libertadores Sub-20, defendendo as cores do Palmeiras.

O astro do Real Madrid elogiou Luighi pelo forte posicionamento após o jogo, além de ter criticado a Conmebol, argumentando que a entidade sul-americana não faz nada diante dos inúmeros casos de preconceito racial em suas competições.

"Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca", publicou Vinicius Júnior.

Foto: Divulgação / @vinijr

O caso de racismo contra Luighi

Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, o jovem do Verdão passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, à beira do gramado, também sofreu ofensas racistas e ainda recebeu cusparadas.

Ele tentou alertar o árbitro, que não paralisou a partida. Ao final do jogo, Luighi, chorando, mostrou sua indignação com o caso e cobrou a Conmebol.

"É sério isso? Não vai me perguntar sobre o caso de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso, me fala! O que fizeram comigo foi um crime. Não vai perguntar sobre isso? Vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A CBF, sei lá... Não ia perguntar sobre isso, né? A gente é formação, estamos aprendendo aqui", disse em entrevista oficial da Conmebol, transmitida pelo SporTV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Pouco depois do ocorrido, Luighi foi flagrado chorando no banco de reservas. O árbitro não paralisou a partida pelo ocorrido, apenas parou brevemente para apartar a aglomeração que foi criada entre os jogadores.

Vinicius Júnior e sua luta contra o racismo

Luighi ganhou o apoio do principal jogador brasileiro engajado na luta contra o racismo. Por diversas vezes na Espanha, Vinicius Júnior foi vítima de racismo por torcedores adversários. Um dos casos mais notórios foi em jogo contra o Valencia, no estádio Mestalla, em 2022. Assim como fez o jovem do Palmeiras, Vini alertou o árbitro e enfrentou os criminosos. Entretanto, foi expulso pela arbitragem.

As inúmeras reações do jogador levaram a Fifa e a CBF a criarem um protocolo e gesto antirracista para uso nas partidas. Desde então, Vinicius tem sido um enorme porta-voz na luta contra o preconceito racial.