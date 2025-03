Vini Jr. reclama da Conmebol em racismo contra Luighi: 'Nunca fazem nada'

Vini Jr., jogador do Real Madrid, se manifestou no Instagram em apoio a Luighi e cobrando a Conmebol após o caso de racismo em jogo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libetadores sub-20.

O que aconteceu

Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca! Vini Júnior, no Instagram

Vini Júnior, que se tornou uma das principais vozes contra o racismo no futebol, publicou a mensagem nos stories do Instagram.

Racismo no Paraguai

Na partida entre Palmeiras e Cerro Porteño ocorrida ontem, na cidade de San Lorenzo, Luighi levou uma cusparada e foi chamado de "macaco" por um torcedor. O jogador denunciou o xingamento ao árbitro e chorou no banco de reservas.

Após a partida, Luighi voltou a chorar ao ser entrevistado na saída do gramado. O jornalista, que presta serviço para a transmissão oficial da entidade, tentou ignorar o caso de racismo e perguntou sobre a partida para Luighi. O jogador do Palmeiras, indignado, se recusou a responder e desabafou sobre o que havia acontecido com ele.

É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar por isso? Luighi, sa saída de campo

Figueiredo, do Palmeiras, também foi vítima de racismo na partida. Ele viu um torcedor, com uma criança no colo, imitando macaco em sua direção enquanto passava na lateral do campo.

O Palmeiras divulgou nota condenando os atos racistas e disse que irá "até as últimas instâncias para que todos os envolvidos sejam punidos". Já a Conmebol afirmou, também em nota, que "medidas disciplinares apropriadas serão implementadas".