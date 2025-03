Unilife Maringá bate o Pinheiros pela Superliga feminina de vôlei

Nesta sexta-feira, o Unilife Maringá venceu o Esporte Clube Pinheiros, por 3 sets a 0, pela 20ª rodada da Superliga feminina de vôlei. No Ginásio de Esportes Chico Neto, a equipe da casa levou a melhor com parciais de 25/21, 25/15 e 25/18.

Com o resultado, o Unilife Maringá foi aos 23 pontos e segue na 8ª posição, primeiro time dentro da zona de classificação para os playoffs. Por outro lado, o Pinheiros ocupa a 10º colocação com 16 pontos, mesma pontuação do Brasília, primeira equipe na zona de rebaixamento. Restam duas rodadas para o fim da primeira fase.

O Unilife Maringá volta à quadra no dia 15/3, sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Fluminense, no Ginásio João Coelho Netto. O Pinheiros encara o Barueri na próxima sexta-feira, às 18h30, no Ginásio de Esportes José Correa. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada da Superliga.

O primeiro set foi o mais equilibrado. Maringá começou melhor e abriu cinco pontos de vantagem, mas o time visitante correu atrás e chegou a ficar apenas com um ponto de desvantagem: 20 a 19. Na reta final, as donas da casa fecharam a parcial em 25 a 21.

Pinheiros começou melhor na segunda parcial e chegou a liderar por 14 a 13. A partir daí, a equipe visitante marcou apenas mais dois pontos, enquanto o Maringá buscou a virada e fechou em 25 a 15. Na última parcial, o time da casa seguiu melhor na partida e confirmou a vitória com o placar de 25 a 18.

Fran Richter, do Pinheiros, foi a maior pontuadora do jogo, com 18 pontos anotados. Pelo lado do Maringá, o destaque foi Karol Tormena, com 13 pontos.