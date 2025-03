Tsitsipas se impõe e elimina Wild na segunda rodada em Indian Wells

Depois de vencer sua partida de estreia no Masters 1000 de Indian Wells, Thiago Wild voltou à quadra nesta sexta-feira para desafiar o grego Stefanos Tsitsipas, número 9 do mundo, e foi eliminado na segunda rodada. Tsitsipas conseguiu se impor na partida e venceu o número 2 do Brasil e 91º do ranking por 6/2 e 6/4 em 1h26 de partida.

Wild recebe 30 pontos no ranking por ter vencido o francês Alexandre Muller na última quarta-feira, salvando dois match-points. Mas o paranaense de 24 anos defendia 70 pontos na ATP, já que foi desde o quali até a terceira rodada na edição passada. Com isso, ele está caindo cinco posições no ranking.

Nos duelos contra o top 10, Wild tem uma vitória diante do russo Daniil Medvedev, no saibro de Roland Garros há duas temporadas, e agora sete derrotas. Ele já havia sido superado por Tsitsipas em duelo de três sets no ATP da Antuérpia no ano passado.

Leia a matéria completa no TênisBrasil