Sport x São Paulo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Supercopa do Brasil feminina

O time feminino do São Paulo estreia na temporada nesta sexta-feira, contra o Sport, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O duelo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

? Tá chegando a hora da nossa estreia! ?? Os ingressos para Sport x São Paulo estarão disponíveis hoje, a partir das 16h, em https://t.co/kguccmYtbm. O setor da torcida tricolor será o da arquibancada visitante, com entrada pelo portão 10.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/X5jFVWqbkT ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 6, 2025

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O Tricolor Paulista se reforçou para 2025. O clube anunciou as contratações da atacante Crivelari, da lateral direita Bruna Calderan, da meio-campista Karla Ales, e das zagueiras Day Silva e Anny.

Do outro lado, o Leão também reforçou o elenco do time feminino. Ao todo, o Sport oficializou quatro contratações, sendo elas a zagueira Pâmella, da volante Jaque, e das meio-campistas Hayla e Ellen.

A Supercopa feminina será disputada em três fases. Os confrontos são eliminatórios, ou seja, quem vencer avança na competição. A equipe com melhor campanha terá o mando de campo nas próximas fases do torneio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT: Manda; Evinha, Pâmella, Jana e Alessandra Negona; Andréia, Jaque e Ingrid; Géssica, Kaline e Layza.



Técnica: Regiane Santos.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Jéssica Soares, Anny e Carol Gil; Robinha, Carla Alves, Dudinha e Duda Serrana; Crivelari e Isabelle Guimarães.



Técnico: Thiago Viana.

ARBITRAGEM

Ruthyanna Camila Medeiros da Silva apitará a partida, acompanhada das assistentes Karla Renata Cavalcanti de Santana e Elaise Juliana Santana Ferreira.