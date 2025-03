Sesi-SP supera Guarulhos e emenda quarta vitória consecutiva na Superliga masculina

Nesta quinta-feira, o Sesi Bauru conquistou uma importante vitória na Superliga masculina ao derrotar o Guarulhos por 3 sets a 1. Jogando no Ginásio da Ponte Grande, fora de casa, a equipe superou o rival com parciais de 25/21, 24/26, 25/17 e 26/24.

O Sesi-SP garantiu vantagem ao vencer o primeiro set por 25/21, mas Guarulhos reagiu e empatou a partida com um disputado 26/24. No terceiro set, o Sesi dominou e venceu com folga por 25/17. No quarto set, em uma parcial acirrada, o time fechou o jogo em 26/24, garantindo a vitória.

Com o resultado, o Sesi Bauru chegou a 40 pontos na tabela da Superliga e assumiu provisoriamente a quarta colocação, ultrapassando o Vôlei Renata, que tem 38 pontos e um jogo a menos. Já o Vôlei Guarulhos permanece na nona posição, com 19 pontos, ainda fora da zona de classificação para os playoffs.

No primeiro set, a equipe visitante começou melhor, impondo um bom ritmo e fechando a parcial em 25/21. No entanto, o Guarulhos reagiu no segundo set, em uma disputa acirrada ponto a ponto, conseguindo a virada no momento decisivo e vencendo por 26/24, deixando o duelo empatado.

No terceiro set, o Sesi Bauru voltou mais focado e dominante, não dando chances ao adversário e abrindo uma grande vantagem para fechar a parcial com tranquilidade em 25/17. O quarto set foi o mais dramático da partida, com ambas as equipes brigando por cada ponto. No final, o Sesi soube controlar a pressão e selou a vitória ao fechar em 26/24, garantindo três pontos fundamentais na tabela da Superliga Masculina.