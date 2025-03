Sem susto! Alex Poatan bate o peso e confirma disputa contra Ankalaev no UFC 313

O tão aguardado duelo entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev passou pelo último teste necessário para confirmar sua realização no 'main event' do UFC 313, que acontece neste sábado (8), em Las Vegas (EUA). Na véspera do evento, os protagonistas da disputa pelo cinturão meio-pesado (93 kg) passaram sem sustos pela balança da pesagem oficial, assim como os demais atletas escalados para o card.

Primeiro atleta a subir na balança da pesagem oficial do UFC 313, Ankalaev aparentou tranquilidade ao se apresentar no palco da cerimônia. Com óculos escuros sobre os olhos, o desafiante russo cravou 93 kg e confirmou sua participação na segunda disputa pelo título até 93 kg do Ultimate.

Já Alex Poatan foi o último a se apresentar na primeira leva de lutadores que se pesaram nesta sexta-feira (7). Assim como seu adversário, o campeão dos meio-pesados cravou 93 kg e aparentou ter tido um corte de peso sem problemas. Assim, o striker paulista está apto para defender seu cinturão pela quarta vez desde que assumiu o trono da categoria.

Esquadrão Brasileiro

Responsáveis pelo único duelo verde-amarelo do evento, as pesos-palhas (52 kg) Amanda Lemos e Iasmin Lucindo cumpriram com o acordado e registraram 52,6 kg e 52,3 kg, respectivamente. A vencedora do confronto deve se consolidar no top 5 da divisão.

Quem também confirmou sua participação no card principal do UFC 313 foi Maurício Ruffy. Com direito a suspense, o peso-leve (70 kg) foi o último lutador a se apresentar no palco montado no 'Apex', em Las Vegas, e subiu na balança com 70,5 kg, mesma marca do rival Bobby Green.

Escalado para a parcela preliminar do show, Brunno Hulk marcou 84,3 kg - mesmo peso registrado por seu adversário neste sábado, Armen Petrosyan. O meio-médio (77 kg) Carlos Leal também cumpriu com sua obrigação, pesando 76,6 kg, enquanto Alex Morono, seu rival, marcou 1kg a mais que o atleta tupiniquim.

Os estreantes Mairon Santos e Djorden Santos também estão confirmados no card do UFC 313. O campeão do 'TUF 32' cravou 66 kg, enquanto seu oponente, Francis Marshall, marcou 200 gramas a mais. Por sua vez, Djorden subiu na balança com o mesmo peso do seu adversário, Ozzy Diaz, com 84,1 kg.

Confira os resultados da pesagem oficial do UFC 313:

Alex Poatan (93 kg) vs (93 kg) Magomed Ankalaev

Justin Gaethje (70,7 kg) vs (70,7 kg) Rafael Fiziev

Jalin Turner (70 kg) vs (70,7 kg) Ignacio Bahamondes

Amanda Lemos (52,6 kg) vs (52,3 kg) Iasmin Lucindo

Bobby Green (70,5 kg) vs (70,5 kg) Maurício Ruffy

Curtis Blaydes (118,8 kg) vs (119,7 kg) Rizvan Kuniev

Joshua Van (56,9 kg) vs (56,9 kg) Rei Tsuruya

Brunno Hulk (84,3 kg) vs (84,3 kg) Armen Petrosyan

Alex Morono (77,5 kg) vs (76,6 kg) Carlos Leal

Mairon Santos (66 kg) vs (66,2 kg) Francis Marshall

Chris Gutierrez (65,5 kg) vs (65,7 kg) John Castañeda

Djorden Santos (84,1 kg) vs (84,1 kg) Ozzy Diaz