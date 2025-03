São Paulo avança para fechar mais um parceiro do projeto 'Centenário 2030'

O São Paulo negocia a extensão do patrocínio máster com a Superbet até 2030 e dá mais um passo em seu projeto para os festejos do centenário do clube.

O centenário é logo ali

O Tricolor alinha a renovação com a Superbet por mais quatro temporadas, esticando o contrato até o ano em que comemorará um século da sua fundação. O vínculo atual é válido até o final de 2026.

O novo acordo fará com que a parceria com a casa de apostas chegue a sete anos. A bet virou a principal patrocinadora do São Paulo no início de 2024.

Calleri, do São Paulo, comemora após marcar contra o Novorizontino, nas quartas do Paulistão Imagem: Divulgação/São Paulo

A extensão ainda não foi oficializada, mas o CEO da empresa se antecipou e já cravou o acerto. "Nós chegamos a um acordo, vamos anunciá-lo em breve. Estou dando aqui em primeira mão que a Superbet vai estar no São Paulo até 2030, comemorando o centenário junto com o nosso grande Tricolor", afirmou Alexandre Fonseca, ao Games Magazine Brazil, em evento na última quarta.

O UOL apurou que as conversas entre São Paulo e empresa estão boas, avançando, mas ainda sem o acertou final. Faltam detalhes para sacramentar o novo vínculo até 2030.

Será a segunda parceria de longo prazo do 'Projeto Centenário 2030' do São Paulo. O clube lançou a iniciativa no final de outubro e anunciou a renovação com a Ademicon, que foi a primeira marca a aderir ao contrato longevo.

O clube não abre detalhes do tipo de acordo que vem fazendo com as marcas dispostas a participar das comemorações do centenário, mas é possível que tenha reajustes para que os pagamentos não fiquem defasados em contratos tão longos.

O Tricolor prioriza os atuais patrocinadores e está aberto para mais contratos duradouros, mas não possui outras negociações encaminhadas. A direção trata caso a caso e também fechou recentemente um acordo a curto prazo: a BIS estampará a barra frontal dos uniformes do time feminino nesta temporada.