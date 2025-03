São Paulo goleia Sport e avança à semifinal da Supercopa do Brasil feminina

Nesta sexta-feira, em jogo único, válido pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, o São Paulo visitou o Sport na Ilha do Retiro e goleou por 4 a 0. Os tentos foram marcados por Giovanna Crivelari, Bia Menezese, Karla Alves e Bruna Calderan.

Com o resultado positivo, o Tricolor avançou à semifinal do torneio. Agora, aguarda o duelo entre Real Brasília e Flamengo para saber que irá enfrentar. Do outro lado, o Sport se despede da competição.

O placar foi aberto logo aos dois minutos de partida, com Giovanna Crivelari. A atleta, estreante pelo Tricolor, recebeu de Aline Milene e empurrou para o fundo do gol.

Bia Menezes ampliou aos 14 da etapa final. Após boa jogada individual, a jogadora ganhou em velocidade da atleta do Sport, invadiu a área e tocou na saída de Nanda.

O terceiro saiu com Karla Alves. Na cobrança de pênalti, a atleta escolheu o lado direito da goleira, que até acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa.

Bruna Calderani foi quem fechou com goleada. Aos 35, ela aproveitou a falha da defesa do Sport e finalizou para as redes.