São Paulo faz treino tático e segue preparação para pegar o Palmeiras

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo avançou na preparação para enfrentar o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. As equipes medem forças na segunda-feira (9), no Allianz Parque, casa do Alviverde.

As atividades desta sexta começaram após o aquecimento, com com exercícios que envolveram fundamentos técnicos e trabalhos de mobilidade. Na sequência, houve um treino focado em posse de bola.

No campo principal do CT da Barra Funda, comandados por Luis Zubedía, os jogadores do São Paulo partiram para um treino tático. No início da atividade, com campo reduzido, dois times - cada um com 11 atletas - se enfrentaram. Ao final, o campo inteiro foi utilizado.

Ao mesmo tempo, o restante dos jogadores - divididos em duplas - fez um treino de mobilidade com a preparação física do Tricolor Paulista. Para finalizar, os atletas cumpriram um trabalho complementar de cruzamentos e finalizações ao gol.

Os goleiros, por sua vez, iniciaram a sexta-feira com trabalho de força e, após isso, foram ao campo para exercícios de deslocamentos frontais e laterais, além de fundamentos básicos.

Antes do duelo diante do Palmeiras, o São Paulo ainda tem em seu calendário mais dois treinamentos para Zubeldía realizar os ajustes finais na equipe e definir o 11 inicial.

Para o clássico, Zubeldía espera contar com o zagueiro Ruan e com o meia Rodriguinho. Ambos estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões e podem ficar à disposição do treinador argentino. Outro que pode retornar é o volante Luiz Gustavo, que iniciou a transição física na última semana.

Em contrapartida, segue como desfalque certo o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Já o goleiro Young, com uma torção no pé direito, é dúvida.