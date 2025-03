São Paulo é a pedra no sapato do Palmeiras de Abel Ferreira, diz Arnaldo

Apesar de o Palmeiras ser favorito na semifinal, não se pode ignorar o fato de que o São Paulo tem sido um adversário difícil para Abel Ferreira, disse Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola, nesta sexta (7).

O comentarista apontou que a maioria dos confrontos entre as equipes tem sido marcada pelo equilíbrio desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras.

Arnaldo ainda disse que levar a partida para os pênaltis pode ser uma boa estratégia para o São Paulo, devido ao histórico recente da equipe alviverde em decisões nas penalidades.