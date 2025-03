Santos volta a encarar o Corinthians em um mata-mata de Paulistão após seis anos; relembre

O Santos tem um importante compromisso neste fim de semana. O Alvinegro Praiano encara o Corinthians, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Peixe volta a medir forças contra o Corinthians em um mata-mata de Estadual depois de seis anos. A última vez que tal encontro aconteceu foi em 2019, quando as equipes disputaram o clássico alvinegro justamente pela semifinal da competição.

Jogo de ida

O duelo de ida entre as Santos e Corinthians naquele ano foi realizado na Neo Química Arena, casa corintiana na capital paulista. Na época, o Peixe tinha o argentino Jorge Sampaoli no comando, enquanto o Timão tinha Fábio Carille à beira do gramado.

Sampaoli optou por mandar a campo um time com a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Felipe Aguilar e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez, Pituca, Cueva e Dérlis González; Jean Mota. Depois, ainda saíram do banco de reservas Lucas Veríssimo, Rodrygo e Soteldo.

Mesmo após seis anos, três jogadores que estiveram naquela semifinal, seja no banco ou em campo, seguem no Santos: Soteldo, Pituca e João Paulo. Já Lucas Veríssimo seguiu o caminho inverso e teve uma breve passagem pelo Corinthians em 2023.

Naquele jogo, o Santos, porém, levou a pior. O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo rival alvinegro por 2 a 1. Manoel abriu o placar para o Corinthians e Dérlis González rapidamente deixou tudo igual para o Peixe, mas Clayson decidiu o clássico para o Timão.

Há 9 anos, Ricardo Oliveira marcava um dos maiores golaços da história do Clássico Alvinegro! ??? pic.twitter.com/5Vvar6vvro ? Santos FC (@SantosFC) March 6, 2025

Duelo de volta

O Santos chegou para o confronto de volta sabendo que precisava vencer o Corinthians por no mínimo dois gols de diferença para avançar à decisão no tempo normal. A partida aconteceu no Pacaembu, em São Paulo.

Com a necessidade do resultado, então, Sampaoli promoveu mudanças no time e escalou o seguinte 11 inicial: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Dérlis González, Carlos Sánchez, Cueva e Soteldo; Jean Mota. Na segunda etapa, Rodrygo e Kaio Jorge foram acionados.

O jogo foi de pressão santista a todo momento, mas o time da casa parecia não conseguir marcar. Foi somente com 41 minutos do segundo tempo que o Peixe abriu o placar graças a um gol de Gustavo Henrique. O tento deixou o placar agregado empatado em 2 a 2 e levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, o Santos deu azar e foi eliminado ao desperdiçar duas cobranças. Kaio Jorge perdeu primeiro, enquanto Victor Ferraz teve a cobrança decisiva nas mãos e chutou na trave. Com isso, o Peixe deu adeus ao Estadual com a derrota por 7 a 6.

Oportunidade de fazer diferente

Agora, após seis anos da eliminação, o Santos tem a oportunidade de fazer diferente e garantir vaga na grande decisão. Apesar de jogar fora de casa, o Alvinegro Praiano está em boa fase e vem de quatro vitórias consecutivas, enquanto o Corinthians chega pressionado após uma dura derrota na Pré-Libertadores.

A diferença é que, se quiser ir à final, o Peixe terá que vencer o Corinthians em Itaquera, já que a eliminatória é de jogo único. Em caso de empate ao fim os 90 minutos, a decisão será nos pênaltis - algo que, certamente, a torcida deseja evitar.