Santos lança uniforme que simboliza a volta à Série A do Brasileirão

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos lançou hoje o novo uniforme 1 com uma homenagem à escadaria de 402 degraus do Monte Serrat, um dos pontos turísticos da cidade.

O que aconteceu

O Santos simbolizou com a escadaria do Monte Serrat o esforço feito para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu a Série B em 2024.

A nova camisa acompanha um patch personalizado que traz a frase "Glorioso Alvinegro Praiano", além do escudo e grafismos da escadaria ao fundo da imagem.

O manto branco tem a gola em V, onde é possível ver grafismos que simbolizam esse local da cidade de Santos.

A estreia ocorrerá contra o Vasco, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A camisa já estava na pré-venda nas lojas oficiais do clube, no site da Santos Store e também no site da Umbro.