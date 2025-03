Santos lança novo uniforme que simboliza volta à elite e homenageia ponto turístico da cidade

O Santos está de roupa nova. O clube lançou nesta sexta-feira o uniforme número 1, que tem como novidade uma homenagem à escadaria do principal acesso ao Monte Serrat, um dos pontos turísticos da cidade. A nova peça traz referências aos 402 degraus e simbolizam a escalada que o time enfrentou em 2024 para conquistar a Série B e retornar à elite do futebol nacional.

O modelo, que conta com uma gola "V", tem detalhes como com um Patch personalizado do clube que traz a inscrição "Glorioso Alvinegro Praiano", além do escudo e grafismos da escadaria ao fundo da imagem.

O presidente Marcelo Teixeira apoiou a iniciativa do Santos e da Umbro, empresa de material esportivo, pela homenagem. Ele lembrou que o Monte Serrat é um ponto histórico da cidade e até do Brasil. "A escadaria, além de importante acesso para a população, tem um significado cultural, arquitetônico e esportivo. Nada mais justo que Santos e Umbro se unam para divulgá-la para o mundo. Com certeza, o torcedor vai se conectar logo com a iniciativa", afirmou o dirigente.

A camisa já está na pré-venda, nas lojas oficiais do clube, no site da Santos Store e também no site da Umbro. A estreia da equipe com o novo uniforme está previsto para acontecer no duelo com o Vasco, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do lançamento divulgado nesta sexta-feira, o Santos vai lançar um novo modelo do uniforme número 2 em abril, próximo do aniversário do clube. Uma camisa na cor azul turquesa, que marcou com êxito a primeira passagem de Neymar pela Vila, também vem sendo confeccionado.