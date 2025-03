Santos anuncia nova camisa principal com homenagem

O Santos divulgou nesta sexta-feira o seu novo uniforme principal para a temporada 2025. Trata-se de uma homenagem à escadaria com 402 degraus, principal acesso ao Monte Serrat. Um dos principais pontos turísticos da cidade de Santos, o local simboliza o esforço do Peixe para subir à Série A do Brasileirão.

A camisa, produzida pela Umbro, tem a cor predominante branca - como segue a tradição do clube -, com elementos visuais que remetem à escadaria, como na gola em V, onde é possível visualizar grafismos. Ainda há um patch personalizado com a frase "Glorioso Alvinegro Praiano", além do escudo e grafismos da escadaria ao fundo da imagem.

"A escadaria, além de importante acesso para a população, tem um significado cultural, arquitetônico e esportivo. Nada mais justo que Santos e a Umbro se unam para divulgá-la para o mundo. Com certeza, o torcedor se conectará rapidamente a essa iniciativa", disse o presidente Marcelo Teixeira.

A nova camisa do Santos tem uma pré-venda exclusiva nas lojas oficiais do clube, no site (santosstore.com.br) e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br). O uniforme será usado pelo clube a partir do jogo contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro.