Rodada da NBA: Bulls vencem o Magic com show de Coby White; Lakers batem os Knicks na prorrogação

A noite desta quinta-feira reservou seis jogos para os amantes da NBA. Entre os destaques, o Chicago Bulls bateu o Orlando Magic por 125 a 123, com grande atuação Coby White, dono de 44 pontos na partida.

Como o placar ajustado indica, o confronto entre as equipes foi muito equilibrado, com várias trocas de liderança. No segundo quarto, os Bulls conseguiram abrir oito pontos de vantagem e foram ao intervalo na frente.

Entretanto, a franquia de Orlando voltou com muita intensidade e passou grande parte do segundo tempo na frente do placar. Porém, brilhou a estrela de Coby White, que marcou 17 pontos no último quarto e conduziu Chicago à vitória.

Outro destaque dos Bulls além de White foi Josh Giddey, autor de um duplo-duplo com 19 pontos e 13 rebotes. Do lado do Magic, Paolo Banchero e Cole Anthony marcaram 20 pontos cada.

Com a vitória, Chicago alcançou seu 25º triunfo na temporada, enquanto Orlando sofreu sua 35ª derrota nesta edição da NBA.

O Chicago Bulls retorna às quadras neste sábado, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Miami Heat. Por sua vez, o Orlando Magic jogará no mesmo dia e horário contra o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Los Angeles Lakers x New York Knicks

Outro destaque da noite foi a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks por 113 a 109. Com o triunfo, a franquia de LeBron e Doncic aumentou sua sequência positiva na temporada para oito partidas.

Entretanto, o caminho da glória não foi fácil para Los Angeles, que ficou atrás do placar durante 32 minutos. O time de Nova Iorque conseguiu abrir 13 pontos de vantagem em determinada parte do confronto, chegando ao último quarto na liderança.

Porém, os Lakers reagiram e, liderados por LeBron James e Gaby Vincent, empataram o jogo em 99 a 99, forçando uma prorrogação. No tempo extra, foi a vez de Luka Doncic tomar as rédeas. O esloveno marcou cinco pontos seguidos e contribuiu para a vitória de Los Angeles por 113 a 109.

O triunfo mantém os Lakers na segunda colocação da Conferência Oeste com 40 vitórias em 61 jogos. Os Knicks estão no terceiro lugar da Conferência Leste com as mesmas 40 vitórias.

O Los Angeles Lakers entra em ação novamente neste sábado, às 22h30, para enfrentar o Boston Celtics no clássico com mais títulos da NBA. Por sua vez, o New York Knicks duelará com o Los Angeles Clippers no mesmo dia, às 00h30.

Veja outros resultados desta quinta-feira pela NBA:

Atlanta Hawks 124 x 118 Indiana Pacers



Boston Celtics 123 x 105 Philadelphia 76ers



Brooklyn Nets 119 x 121 Golden State Warriors



New Orleans Pelicans 97 x 109 Houston Rockets