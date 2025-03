Regularizado no BID, Santiago Rodríguez pode estrear pelo Botafogo

Nesta sexta, o Botafogo conseguiu a regularização do uruguaio Santiago Rodríguez no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e está liberado para estrear pelo Glorioso.

Contratado no final de fevereiro, junto ao New York City, o atacante assinou até o final de 2028. No ano passado, apresentou um bom desempenho nos Estados Unidos: disputou 40 jogos, com 16 gols e 6 assistências.

O uruguaio chega para suprir a saída do meia argentino Thiago Almada, negociado com o Lyon, da França.

A previsão é que Santiago faça sua estreia no dia 29 de março, quando o Botafogo visita o Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada inaugural da equipe no Brasileirão.