RB Bragantino atualiza estado de saúde dos jogadores do sub-20

O Red Bull Bragantino divulgou atualizações sobre o estado dos atletas Pedro Castro (18 anos) e Pedro Severino (19 anos), nesta sexta-feira. Os jogadores do sub-20 do clube sofreram um grave acidente de carro na última terça-feira, na Rodovia Anhanguera, na cidade de Americana, no interior de São Paulo.

"O atleta Pedro Castro recebeu alta hospitalar hoje de manhã e já está a caminho de casa. Ficará aos cuidados da família no início do tratamento. O atleta Pedro Severino mantém o quadro de estabilidade clínica, nos cuidados da UTI do Hospital UNIMED Ribeirão Preto. Apesar da estabilidade, o prognóstico neurológico continua grave", escreveu o clube em um comunicado oficial.

Os jogadores retornavam de um período de folga para se reapresentarem no Red Bul Bragantino. Enquanto Pedro Castro ficou com ferimentos leves na vértebra cervical, Severino sofreu um traumatismo craniano.

O atacante de 19 anos chegou a entrar em um protocolo de morte encefálica na tarde de terça, mas foi interrompido no dia seguinte após o jogador apresentar um "quadro de reflexo de tosse presente".