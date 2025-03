Ramón volta a ser pressionado no Corinthians, e sequência de decisões ganha peso extra

O técnico Ramón Díaz convive com um momento de enorme pressão sob o comando do Corinthians. O treinador, que vinha de prestígio após a arrancada na reta final do Brasileirão do último ano, viu as críticas aumentarem após a derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na última quarta-feira, no Equador, pela Libertadores.

A fuga do rebaixamento e a classificação para a fase preliminar da Libertadores em 2024 fizeram com que Ramón e seu auxiliar, Emiliano Díaz, caíssem nas graças da torcida corintiana. O time largou bem nesta temporada, mas o cenário mudou rapidamente.

O ponto de maior questionamento dos torcedores é a postura da equipe nos principais jogos disputados em 2025. A avaliação é que o Corinthians deixou a desejar nos clássicos contra São Paulo e Palmeiras, além do desempenho ruim nas duas partidas da segunda fase da Libertadores, diante da Universidad Central-VEN, e, claro, na dura derrota em Guayaquil.

Ramón Díaz segue à frente da equipe mesmo com o revés que complica o Timão na Libertadores, mas tem pela frente duas partidas decisivas e tenta evitar uma eliminação dupla. Os próximos embates, portanto, ganharam peso extra e podem selar a permanência (ou não) do treinador no cargo.

No domingo, o time mede forças com o Santos, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Em seguida, na próxima quarta-feira, é a vez jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, também em Itaquera, às 21h30.

Experiente, Ramón já viveu outros momentos de pressão em sua carreira, inclusive no Corinthians. Ele encontrou o time afundado na zona de rebaixamento no Brasileirão do ano passado e sofreu para escapar da queda. Porém, apesar das eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o grupo reagiu na competição nacional e devolveu a tranquilidade à comissão técnica.

O argentino, agora, precisa de resultados e de uma nova resposta do elenco para não correr risco de demissão. Neste sentido, a semifinal do Paulista contra o Santos ganha uma importância ainda maior. O duelo será definido em jogo único e, em caso de empate, irá para os pênaltis.

Já na Libertadores, a situação é mais complexa. A derrota de 3 a 0 no Equador deixou o time a um fio da eliminação na fase preliminar do torneio.

Agora, o Corinthians precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença na partida de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o confronto irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.