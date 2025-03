Quem é Luighi, promessa de 18 anos do Palmeiras que deu uma resposta corajosa contra o racismo

Na noite desta quinta-feira, um jovem jogador de futebol de 18 anos se emocionou diante de uma câmera de televisão e reagiu com a personalidade e desenvoltura que poucos veteranos têm a uma situação revoltante, vivida por ele minutos antes.

Luighi, atacante do Palmeiras, havia sido vítima de ofensas e cusparadas de torcedores racistas do Cerro Porteño, durante uma partida da Copa Libertadores Sub-20. Ao final do confronto, ele deu uma declaração que comoveu não só o mundo esportivo.

"É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui", disse o garoto, aos prantos.

UMA PROMESSA

Luighi balançou as redes pela primeira vez como jogador do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em julho de 2024. A joia da Academia de Futebol salvou o time paulista com um gol aos 41 do segundo tempo, evitando a derrota da equipe alviverde no Maracanã.

No início deste ano, o atacante foi destaque da equipe sub-20 na Copa São Paulo de Juniores e deixou sua marca no Paulistão ao balançar a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP. Aos 18 anos, ele foi o 29º jogador das categorias de base a estrear pelo time de Abel Ferreira. Assim como outros prodígios do Palmeiras, acumula diversos títulos pelos juniores do clube.

Contemporâneo de Endrick, Estêvão e Luis Guilherme, Luighi fez parte da geração que tudo conquistou pela base do Palmeiras. No clube desde 2016, o atacante ganhou os Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, sendo também bicampeão do Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023) e da Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023).

Em 2023, foi o artilheiro do sub-17 palestrino, com 21 gols em 22 jogos, tendo estreado pelo sub-20 no segundo semestre. Pelo desempenho, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 do ano passado.

"Quando eu sinto que os moleques estão preparados, vão jogar. Aqui em cima são cobrados como profissionais. Fico contente pela forma que os mais velhos os recebem", afirmou Abel Ferreira ao ser perguntado sobre Luighi. Em dezembro passado, o vínculo do atleta foi estendido com o Verdão até maio de 2027.