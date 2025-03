Pressionado, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para decisão contra o Santos pelo Paulista

Após perder de 3 a 0 para o Barcelona-EQU pela ida da terceira fase da Libertadores, na última quarta-feira, o Corinthians passa a focar agora no clássico contra o Santos. Nesta sexta-feira, o elenco alvinegro se reapresentou e iniciou a preparação para a decisão, válida pela semifinal do Campeonato Paulista.

Os jogadores iniciaram as atividades com ativação na academia do CT Dr. Joaquim Grava. Após o aquecimento, o elenco se dirigiu ao gramado, onde realizou uma dinâmica voltada para os passes.

Em seguida, os atletas que estiveram em campo por 45 minutos ou mais contra o Barcelona-EQU realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. O restante do grupo permaneceu no gramado para treino de posse de bola com transição e um jogo coletivo em espaço reduzido.

Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Barcelona (??), válida pela Fase 3 da CONMEBOL Libertadores, no dia 12/03 (quarta-feira), às 21h30. Saiba mais ?? https://t.co/U5IgsUkPKA Atenção às nossas tabelas para saber os preços e os horários de... pic.twitter.com/qL2WNNwmHu ? Corinthians (@Corinthians) March 7, 2025

A equipe corintiana tem apenas mais um dia para se preparar para o clássico decisivo contra o Santos. O elenco encerra a preparação para o confronto na tarde deste sábado, novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

A equipe do técnico Ramón Díaz entra em campo pressionada. A dura derrota sofrida no Equador complica a situação do Timão, que terá que vencer na próxima quarta-feira por três gols de diferença para seguir sonhando com uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Enquanto isso, o Corinthians foca em conquistar a classificação para a final do Estadual. Por ter conquistado a melhor campanha na classificação geral, o Timão tem o mando de campo. As equipes se enfrentam no domingo, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).