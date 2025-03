Presidente do COI diz ver 'nova ordem mundial' para Los Angeles-2028 e conta com apoio de Trump

Thomas Bach, mandatário do Conselho Olímpico Internacional (COI), manifestou tranquilidade nesta reta final de mandato à frente da entidade ao comentar em que condições seu substituto vai herdar o cargo e os preparativos para a realização dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que serão realizados em 2028. Segundo ele, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem sido um apoiador e promotor para a realização do evento.

Mesmo diante da decisão de Trump de banir os atletas transgêneros do esporte feminino em seu País, que vai contra a uma regra do COI (que permite a sua participação na Olimpíada), Bach adotou um discurso sem alarde.

"Temos uma nova ordem mundial em formação, e isso não acontecerá sem estrondo. Também estou convencido de que o presidente Trump e sua administração apoiarão totalmente os Jogos Olímpicos. Ele gosta de esporte, então não vejo risco nisso", afirmou Bach em entrevista na sede do COI.

As políticas que marcaram a gestão de Bach têm sido paridade de gênero e aceitação inclusiva de todas as 206 equipes nacionais, além de competidores refugiados. A neutralidade política é um ideal ao qual o dirigente se apega, mesmo quando Trump alertou sobre a negação de vistos a atletas com base nas interpretações de gênero do governo.

Mesmo diante de um cenário controverso por causa das posturas de Trump, Bach acredita em um apoio na realização do evento. "Meu conselho (para meu sucessor) é que confie no apoio do presidente Trump e de seu governo aos Jogos de Los Angeles."

O alemão, que encerra o seu mandato em junho deste ano, reforçou ainda que a identificação que a nação norte-americana tem com os esportes são um aliado nessa questão. "O povo americano aprecia e ama que os Jogos sejam sobre esporte. Eles vão querer receber atletas de todo o mundo. O que vejo é uma discussão muito acalorada nos Estados Unidos. Nossos valores são muito claros e nos baseamos nisso nos Jogos Olímpicos são baseados."