Presidente do Brasil, Lula lamenta racismo contra Luighi e cobra medidas: "Fracasso da humanidade"

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para se solidarizar com Luighi nesta sexta-feira. O atacante do Palmeiras foi alvo de ofensas racistas na última quinta-feira, na vitória de 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20.

"Todo apoio ao nosso jovem Luighi, do Palmeiras, vítima de ato racista no Paraguai. O futebol significa trabalho coletivo, superação e respeito. Racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência que fere a dignidade e a esperança da nossa juventude", escreveu.

Lula ainda exigiu que as entidades ligadas ao futebol tomem providências.

"A Fifa, a Conmebol e a CBF precisam agir e que os culpados sejam exemplarmente responsabilizados", finalizou.

O presidente do Brasil não foi o único a se manifestar. Mais cedo, o atacante Vinícius Júnior, símbolo na luta contra o racismo, também divulgou uma mensagem de apoio nas redes sociais.

O caso de racismo contra Luighi

Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, o jovem do Verdão passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, à beira do gramado, também sofreu ofensas racistas e ainda recebeu cusparadas.

Ele tentou alertar o árbitro, que não paralisou a partida. Ao final do jogo, Luighi, chorando, mostrou sua indignação com o caso e cobrou a Conmebol.

"É sério isso? Não vai me perguntar sobre o caso de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso, me fala! O que fizeram comigo foi um crime. Não vai perguntar sobre isso? Vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A CBF, sei lá... Não ia perguntar sobre isso, né? A gente é formação, estamos aprendendo aqui", disse em entrevista oficial da Conmebol, transmitida pelo SporTV.

Pouco depois do ocorrido, Luighi foi flagrado chorando no banco de reservas. O árbitro não paralisou a partida pelo ocorrido, apenas parou brevemente para apartar a aglomeração que foi criada entre os jogadores.